В «Торо Россо» близки к подтверждению Гасли и Хартли на сезон-2018

Ожидается, что «Торо Россо» оставит Пьера Гасли и Брендона Хартли своими боевыми пилотами на сезон-2018. Советник «Ред Булл» Хельмут Марко считает этот вопрос уже решённым, и вскоре может последовать официальное заявление.



«Возможно, «Торо Россо» выпустит пресс-релиз с некоторыми существенными новостями», — цитирует Марко Autosport.



На вопрос, следует ли этого ожидать в скором времени, он ответил: «Наверное, но посмотрим. На данный момент у нас есть другие проблемы».



Руководитель «Торо Россо» Франц Тост сказал следующее: «Оба пилота являются сильными активами команды, поэтому я не ожидаю, что в следующем году за команду будут гоняться другие. Но отмечу ещё раз, что решение принимать «Ред Булл», и они объявят об этом".