«Астон Мартин» и «Ред Булл» представили заряженную версию Valkyrie для треков

«Астон Мартин» представил более лёгкую и более мощную версию гиперкара Aston Martin Valkyrie, которая получила приставку AMR Pro, разработанного в сотрудничестве с «Ред Булл». Всего будет построено 25 гиперкаров Aston Martin Valkyrie AMR Pro для использования на гоночных треках, все они уже выкуплены по предзаказу. Первые клиенты могут рассчитывать получить машины в 2020 году.



Модель Valkryie AMR Pro, которая развивалась параллельно с дорожной версией, обладает увеличенной мощностью и крутящим моментом, которые обеспечивает атмосферный мотор «Косуорт» V12 объёмом 6,5 литров. Хотя «Астон Мартин» пока не раскрывает деталей, предполагается, что мощность по сравнению со стандартной моделью вырастет до 900 л.с.



«Хотя Valkryie и обладает исключительной мощностью, для меня всегда было важно, чтобы она хорошо функционировала как настоящий дорожный автомобиль. И это, естественно, связано с некоторыми ограничениями. Тем не менее с Valkryie AMR Pro, созданной специально для треков, у нас есть возможность для экстремальной эволюции машины, которая не предполагает таких ограничений. В то время как дорожная и трековая версии разделяют основные элементы, каждый аспект AMR Pro — аэродинамика, шасси, трансмиссия и вес — были оптимизированы для увеличения скорости», — отметил ведущий конструктор «Ред Булл» Эдриан Ньюи, слова которого приводятся в официальном пресс-релизе.

Aston Martin Valkyrie AMR Pro