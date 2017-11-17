Роберт Хафф выиграл квалификацию WTCC в Макао

В Макао состоялась квалификация WTCC, по итогам которой право стартовать с поул-позиции завоевал гонщик «Ситроена» Роберт Хафф. Второй результат продемонстрировал Норберт Микелиш из «Хонды», а третьим стал пилот «Ситроена» Том Чилтон.



WTCC. Макао. 17 ноября. Квалификация

1. Роберт Хафф («Ситроен»)

2. Норберт Микелиш («Хонда»)

3. Том Чилтон («Ситроен»)

4. Тед Бьорк («Вольво»)

5. Эстебан Герриери («Хонда»)

6. Кевин Глисон («Лада»)

7. Рио Мичигами («Хонда»)

8. Том Коронель («Шевтроле»)

9. Джон Филиппи («Ситроен»)

10. Меди Беннани («Ситроен»).