Гонщик «Ситроена» Меди Беннани выиграл первую гонку WTCC в Макао, одержав третью победу в нынешнем сезоне. Второе место занял гонщик «Шевроле» Том Коронель, замкнул тройку призёров гонщик «Хонды» Рио Мичигами. Лидер чемпионата швед Тед Бьорк занял четвёртую позицию, укрепив лидерство в личном зачёте — на его счету 242,5 очка. Он опережает Норберта Михелиса на 15,5 очка.



WTCC. Макао. 18 ноября. Первая гонка



1. Меди Беннани («Ситроен»)

2. Том Коронель («Шевроле») +1.952

3. Рио Мичигами («Хонда») +3.265

4. Тед Бьорк («Вольво») +3.627

5. Норберт Михелис («Хонда») +4.577

6. Эстебан Герьери («Хонда») +5.379

7. Роберт Хафф («Ситроен») +6.636

8. Том Чилтон («Ситроен») +8.068

9. Ники Катсбург («Вольво») +10.688

10. Кевин Глизон («Лада») +12.040