Комитет ГП Макао окажет помощь семье погибшего пилота

Организаторы Гран-при Макао выступили с официальным заявлением относительно гибели британского мотогонщика Даниэля Хегарти. В частности, руководители мероприятия выразили готовность оказать помощь семье пилота.

«Семья Даниэля Хегарти и его команда были своевременно уведомлены о случившемся. Комитет Гран-при Макао окажет им всевозможную помощь. Организаторы гонки выражают глубокие соболезнования семье и друзьям Даниэля», — приводит заявление Motorsport Magazine.

Британский мотогонщик Даниэль Хегарти скончался после аварии на Гран-при Макао. На шестом круге гонки Хегарти не справился с управлением и упал с мотоцикла, при падении потеряв шлем. По официальной версии, гонщик скончался в больнице из-за несовместимой с жизнью травмы головы.