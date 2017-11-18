Норрис прокомментировал гибель мотогонщика на Гран-при Макао

Действующий чемпион Европейской Формулы-3, который со следующего сезона станет резервным пилотом «Макларена», Ландо Норрис прокомментировал гибель мотогонщика Даниэля Хегарти на Гран-при Макао. Британец сделал это посредством своей официальной страницы в «Твиттере».

«Ужасные новости. Покойся с миром, Даниэль Хегарти. Мои мысли и молитвы сейчас направлены к друзьям и близким Даниэля в это тяжёлое для них время», — написал Норрис в социальной сети.

Хегарти скончался после аварии на Гран-при Макао. На шестом круге гонки он не справился с управлением и упал с мотоцикла, при падении потеряв шлем. По официальной версии, гонщик скончался в больнице из-за несовместимой с жизнью травмы головы.