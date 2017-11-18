Петров: Хартли заслуженно получил место в «Торо Россо»

Российский гонщик Виталий Петров, выступающий в этом сезоне в гонках на выносливость, прокомментировал подписание Брендоном Хартли контракта с «Торо Россо» на следующий сезон.



Напомним, Хартли в этом году стал победителем гонки «24 часа Ле-Мана» и выиграл вместе с «Порше» общий зачёт LMP1 WEC.



«В подписании контракта Хартли в Формуле-1 не вижу ничего удивительного. Можно вспомнить немало гонщиков с опытом выступления в прототипах, которые впоследствии управляли болидами Формулы-1. Из любой серии можно попасть на самую вершину, при условии что ты показываешь высокие результаты и выглядишь сильнее конкурентов по серии. Хартли же был в программе «Ред Булл».

Вы можете посмотреть в Интернете фотографии Брендона с молодыми Квятом, Сайнсом, Риккардо. Он стоял там на заднем плане ещё, найдите эту фотку. Тогда ему не дали шанса, а в этом году, после победы в Ле-Мане, он попросился в команду и получил положительный ответ. Думаю, он заслуженно получил место в «Торо Россо». Будет интересно посмотреть на него в следующем году», — передаёт слова Петрова корреспондент «Чемпионата» Александр Говоров.



Полное интервью с гонщиком читайте в воскресенье, 19 ноября, на «Чемпионате».