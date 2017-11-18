«Тойота»: Алонсо — настоящий гонщик, все чувствуют его страсть к спорту

Руководство «Тойоты» официально подтвердило участие пилота «Макларена» Фернандо Алонсо в тестах WEC в Бахрейне, сообщается на официальном сайте команды. Президент команды Хисатаке Мурата прокомментировал эту новость, отметив стремление испанца участвовать в различных автогоночных сериях.

«Мы в восторге от того, что Фернандо проведёт тесты нашей машины. Когда он посетил нашу базу в Кёльне, все встречавшие могли почувствовать страсть и энтузиазм, которые он испытывает к нашему спорту. Он настоящий гонщик. Мы уважаем его интерес к различным сериям, и нам было приятно предоставить ему шанс сесть за руль машины LMP1. Интересно будет услышать, какую оценку он даст нашей машине», — завершил Мурата.