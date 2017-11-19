Алонсо проехал первые круги на тестах WEC в Бахрейне

Сегодня, 19 ноября, в Бахрейне проходят тесты WEC. Дебют в этой автогоночной серии проводит пилот Формулы-1 Фернандо Алонсо. Испанец выступает в составе команды «Тойота».

Во время утренней сессии Алонсо провёл за рулем около 40 минут. Лучшее время на круге, установленное испанцем, составило 1:43,709.

Лучший же результат на утренней сессии тестов в классе LMP1 показал экипаж «Порше» в составе Тимо Бернхардта и Пьетро Фиттипальди. Второй результат у «Тойоты» Себастьена Буэми. Третье время у ещё одного экипажа «Тойоты» в составе Конвей/Лорен.

В серии LMP2 лучшее время на утренних тестах показал экс-пилот Формулы V8 3.5 Константин Терещенко, у Матевоса Исаакяна третий результат.