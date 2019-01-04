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В новом сезоне «Форс Индия» надеется не уступать в гонке обновлений

В новом сезоне «Форс Индия» надеется не уступать в гонке обновлений
Авто / Формула-1

Технический директор «Форс Индия» Энди Грин поделился ожиданиями от предстоящего сезона, отметив, что новый уровень финансирования команды позволит ей вовремя устанавливать обновления и не отставать в этом плане от конкурентов.

«Стабильное финансирование означает уверенность в завтрашнем дне. Нам больше не нужно думать о том, что, если средства не поступят, мы будем проигрывать. Теперь, вместо того чтобы устанавливать на болид 2–3 пакета обновлений в год, мы можем использовать новинки по мере их готовности. Это для нас большие и стратегические перемены, нам больше не придётся ждать месяц или два.

По сути, наша машина на несколько месяцев отставала от той, которую мы тестировали в аэродинамической трубе на несколько месяцев. Мы стараемся уменьшить это отставание. Ну а дальше мы должны будем не отставать от темпов обновлений топ-команд», — приводит слова Грина официальный сайт Формулы-1.

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