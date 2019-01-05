«Хонда» увеличила число сотрудников к новому сезону

Технический директор «Хонды» в Формуле-1 Тойохару Танабе подчеркнул, что работа сразу с двумя командами привела к расширению штата автоспортивного подразделения компании.



«К новому сезону мы увеличили число сотрудников. Гоночная бригада, по понятным причинам, была увеличена в два раза. Кроме того, была создана дополнительная группа по сборке силовых установок.



Возможно, в каких-то моментах мы сможем работать на две команды сразу. Но когда разделяешь силы, то теряешь в специализации. Увеличение штата коллектива я бы назвал разумной идеей», — приводит слова Тойохару Танабе Autosport.



Напомним, со следующего сезона «Хонда» будет работать сразу с двумя командами в Формуле-1 — «Торо Россо» и «Ред Булл».