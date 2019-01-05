Райкконен: Арривабене может вернуть «Феррари» на вершину

Экс-пилот «Феррари» Кими Райкконен считает, что руководитель «Скудерии» Маурицио Арривабене — именно тот человек, который может вернуть итальянской команде ведущие роли в чемпионате и принести ей титулы.

«Когда я пришёл в команду, её руководителем был Жан Тодт. Мы с ним до сих пор общаемся и видимся друг с другом. После этого у команды было ещё несколько руководителей, даже не знаю сколько. Теперь руководителем „Феррари“ является Маурицио Арривабене, и я считаю, что он правильный человек. Это тот человек, который может вернуть команду туда, где она заслуживает быть. Своим возвращением в „Феррари“ я обязан именно ему», — приводит слова Райкконена GPblog.

Напомним, в следующем сезоне Кими Райкконена в «Феррари» заменит Шарль Леклер.