Неисполнительный директор «Мерседеса» Ники Лауда снова госпитализирован, сообщает австрийское издание OE24. Функционер заболел гриппом, заразившись от одного из членов семьи. На данный момент Лауда находится в отделении интенсивной терапии, в одной из клиник Вены. В первые дни заболевания состояние Лауды было тяжёлым, однако сейчас оно стабилизировалось. Ожидается, что через несколько дней Ники может быть выписан из лечебного учреждения.

Также подчёркивается, что на фоне недавно перенесённой трансплантации лёгких иммунитет Лауды ослаблен, чем и объясняется особенно тяжёлое течение вируса. Напомним, что в 2018 году Ники Лауда находился в критическом состоянии и перенёс сложную операцию. Ожидается, что в 2019 году он вернётся в паддок и будет присутствовать на этапах чемпионата мира.