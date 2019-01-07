Вольф боится, что «Мерседес» потеряет фанатов из-за доминирования в Формуле-1

Глава «Мерседеса» Тото Вольф обеспокоен тем, что его команда рискует потерять часть своих болельщиков, так как «Мерседес» в последние годы доминирует в Формуле-1.

«Я думаю, что это фанаты обычно болеют за аутсайдеров. Доминирующие победители теряют привлекательность. Что мы пытаемся сделать, так это подходить к нашему спорту и участию в нём со скромностью и смирением, не принимать ничего как должное. У нас никогда не должно быть чувства, что мы победители.



Будут две группы болельщиков. Одна будет болеть за наших конкурентов, надеясь, что «Мерседес» проиграет. Другая группа скажет: «Интересно, а сможет ли «Мерседес» превзойти рекорд «Феррари»? Сможет ли Льюис Хэмилтон побить рекорд Михаэля Шумахера?» Это ещё одни интересные темы в Формуле-1.

Мы очень мотивированы тем, что сравнялись с рекордом «Феррари», выиграв и в личном зачёте, и в Кубке конструкторов пять сезонов подряд. Впереди — шестой», — сказал Вольф Reuters.