Де Рой: Николаев потерял много времени, но, к сожалению, я тоже застрял

Голландский гонщик «Ивеко» Жерар де Рой прокомментировал третий результат на восьмом этапе ралли-марафона «Дакар»-2019. Голландец проиграл 25 минут пилоту «КАМАЗ-мастера» Дмитрию Сотникову.



«Думаю, такая стартовая расстановка была хороша для нас: в топ-5 было три „Ивеко“ и лишь по одному МАЗу и КАМАЗу. В итоге когда Николаев застрял, то потерял много времени. Но, к сожалению, я тоже застрял в дюнах. Вязович ехал по моим следам и застрял прямо за мной. Он уже не мог выбраться оттуда, не вытянув сначала меня. Так что он меня достал. Потом мы ехали вместе, у нас была примерно одинаковая скорость.



В целом сложный спецучасток, навигация тоже была непростой, потому что оставалось много следов с предыдущих этапов. Что ж, мы старались, но, вероятно, этого окажется недостаточно. Думаю, в общей сложности мы потеряли минут 50, ведь мы остановились ещё раз, когда возникли проблемы с колесом», — рассказал де Рой в интервью корреспонденту «Чемпионата» Светлане Амеличкиной.

Казалось, что «КАМАЗ» потерял «Дакар». Но за половину этапа всё опять изменилось В какой-то момент де Рой уже почти настиг «КАМАЗ-мастер», но не тут-то было!