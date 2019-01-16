Карякин: к концу этапа приходилось перезапускать двигатель каждый километр

Российский гонщик Сергей Карякин рассказал, почему на восьмом этапе «Дакара»-2019 он показал только 12-й результат в зачёте мотовездеходов.



«Сегодня был не менее сложный день – мы не смогли нормально стартовать, у нас пропала масса, и мы не могли запустить машину. Потеряли время, чтобы разобраться с электрикой.



Потом у нас была проблема с пыльником привода, и нам пришлось останавливаться и менять привод – на этом потеряли ещё 30 минут. После ещё раз взорвался ремень вариатора, и мы снова потеряли время. Также со старта нас преследовала проблема – была очень бедная смесь, и перегревался двигатель. К сожалению, решить это так и не удалось. Если в начале спецучастка мы перезапускали двигатель каждые 10 км, то к концу это приходилось делать каждый километр. Особенно это чувствовалось в дюнах, когда ты пытаешься заехать в дюны, а мотор теряет мощность.



В общем, сегодня был плохой день, как и вчера – что-то идёт не так. Мы очень стараемся, но не получается. Ещё раз всем спасибо за поддержку", — приводит слова Карякина его пресс-служба.