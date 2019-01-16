Аудетто — об Арривабене: очевидно, что кто-то должен был понести ответственность

​​Бывший руководитель «Феррари» Даниэле Аудетто прокомментировал отставку Маурицио Арривабене с поста руководителя «Феррари».



«Если ты не побеждаешь в чемпионате в течение четырёх лет, то у тебя невыносимо малые шансы остаться на своей позиции. „Феррари“ должна выигрывать, а если этого не происходит, то очевидно, что кто-то должен понести ответственность, и, как правило, это глава команды. Таков жёсткий закон Формулы-1.



Я очень сожалею о произошедшем, потому что дружу с Маурицио. Но на это можно посмотреть и с другой точки зрения: здорово, что он держался на своём посту так долго. Я не очень хорошо знаком с Бинотто, но знаю, что он отличный инженер. Ещё я знаю, быть руководителем „Феррари“ очень сложно. Я надеюсь, что у него есть харизма, опыт и влияние, чтобы справиться со сложными задачами.



«Феррари» не хватает человека, как Лука ди Монтедземоло. По сравнению с Жаном Тодтом Арривабене проделал лучшую работу в первые годы в команде. Но Тодт имел преимущество в том, что он был под защитой прекрасного президента ди Монтедземоло. Он был как щит, когда СМИ требовали отставки Тодта и Михаэля Шумахера. Сегодня нет никого, кто, как Монтедземоло, защищает своих сотрудников и работает с прессой», — сказал Аудетто Autosprint.