Алонсо хочет протестировать машину WRC

Пилот гоночной программы «Макларена» Фернандо Алонсо намерен протестировать автомобиль гоночной серии WRC Yaris. Об этом заявил руководитель заводской команды Toyota в WRC Томми Мяккинен.

«Он спросил, можно ли поучаствовать в тестах в Финляндии. Но проблема в том, что, учитывая ограничения Международной федерации на тестирование раллийных автомобилей, в краткосрочной перспективе нам будет очень трудно это сделать.

Однако, так как мы все хотим, чтобы Фернандо потестил одну из наших машин, мы ищем возможности, чтобы он смог это сделать. Возможно, лучшим вариантом будет воспользоваться одним из рекламных мероприятий, которые мы проводим в течение года. Они не считаются за тесты», — сказал Мяккинен AS.

Ранее сообщалось, что Алонсо хочет протестировать машину «Тойоты», выступающей на «Дакаре».