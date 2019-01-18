Сотников: прессинг соперников был очень мощный

Пилот «КАМАЗ-мастера» Дмитрий Сотников подвёл итоги ралли-марафона «Дакар»-2019, на котором его экипаж занял второе место в категории грузовиков.

«Огромное счастье, что наконец-то можно выдохнуть. Финиш и победа! Гонка складывалась довольно драматично. Экипажи «КАМАЗ-мастера» с самого начала задали темп. Было очень важно довезти результат до финиша в Лиме.

Прессинг соперников был очень мощный. Непредсказуемые и тяжелейшие в прохождении перуанские дюны также в любой день могли внести коррективы в ситуацию в классификации. Но командная тактика, самоотверженный труд всего коллектива команды и, конечно, поддержка болельщиков помогли нам в достижении замечательного командного результата: золото и серебро «Дакара» поедут в Россию!» — цитирует Сотникова пресс-служба «КАМАЗ-мастера».