Ван Амерсфорт: ждать, что Мик Шумахер достигнет уровня Михаэля, — чересчур

Руководитель команды Формулы-3 Van Amersfoort Racing Фриц ван Амерсфорт поделился мнением о сыне семикратного чемпиона мира Михаэля Шумахера Мике.



«Если Макс Ферстаппен может полагаться на свой гоночный ДНК, то Мику Шумахеру этого не хватает и ему приходится многому учится. Кроме того, в определённый момент у Мика не стало поддержки со стороны отца, как это было с Максом Ферстаппеном.



Мику нужно отдать должное. Мик открыт, честен, внимателен и готов работать над собой. Если он не сможет показать хороший результат в Формуле-2 в 2019 году, то он сможет остаться там ещё на один сезон. Ему нужно дать время. Но ожидать, что он достигнет уровня Михаэля, — это чересчур», — приводит слова ван Амерсфорта GPfans.