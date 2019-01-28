Ди Грасси — о дисквалификации: в гонках много тупых правил, но это — самое тупое

Пилот команды «Ауди» Лукас ди Грасси прокомментировал ситуацию, из-за которой он был лишён поул-позиции на старте этапа Формулы-Е в Чили. Ди Грасси был наказан за то, что тормозил на круге возвращения иначе, чем на быстром круге.



«В гонках много тупых правил, но это, пожалуй, самое тупое. Оно должно быть изменено к следующему этапу. Меня дисквалифицировали за то что я тормозил не так, как должен был на круге возвращения в боксы. Я никогда не видел ничего более тупого.



Мы не думали, что нас дисквалифицируют. думали, что в худшем случае получим три позиции на старте. Есть много вариантов, но дисквалификация с поула — самое глупое, что может быть в такой ситуации», — приводит слова Лукаса ди Грасси Autosport.