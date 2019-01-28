Команды Формулы-1 отклонили предложение о презентации болидов в один день

Команды Формулы-1 не хотят презентовать болиды на сезон в один день на специальном мероприятии. Соответствующее предложение выдвинул владелец серии Liberty Media.

«Команды отклонили предложение, потому что не хотели делиться вниманием», — сообщает Auto Motor und Sport.

Ключевыми датами Формулы-1 в 2019-м пока являются:



11 февраля — презентация болида «Торо Россо»;

12 февраля — презентация болида «Рено»;

13 февраля — презентация болида «Форс Индия»;

14 февраля — презентация болида «Макларена»;

15 февраля — презентация болида «Феррари»;

18 февраля — презентация болида «Заубера»;

18-21 февраля — первые предсезонные тесты;

26 февраля — 1 марта — вторые предсезонные тесты.



Первый Гран-при «Королевских гонок» в 2019 году пройдёт в Австралии с 15 по 17 марта.