Будковски: Хюлькенберг видит в приходе Риккардо возможность проявить себя

Исполнительный директор «Рено» Марцин Будковски рассказал о реакции пилота французской команды Нико Хюлькенберга на приход гонщика Даниэля Риккардо.

«Даниэль приходит с его репутацией очень быстрого гонщика, он проявил себя как победитель гонок. Я думаю, что Нико видит в этом возможность проявить себя. Хюлькенберг вовсе не был огорчён тем, что в команду приходит кто-то такого уровня, как Риккардо. Он был очень этому рад и чувствует, что для него это прекрасная возможность показать, на что он способен.



Я думаю, что у нас будет интересное взаимодействие с точки зрения двух пилотов, которые никогда раньше не конкурировали друг с другом в одной команде и которые оба имеют высокий уровень. Но я не жду, что у них будут проблемные отношения», — цитирует Будковски Crash.