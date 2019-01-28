Стали известны зарплаты гонщиков Формулы-1 в сезоне 2019 года Формулы-1. Информацию о том, сколько заработают пилоты по своим контрактам, опубликовал YouTube-канал F1 WeekEnd.
Самым высокооплачиваемым пилотом следующего сезона снова станет Льюис Хэмилтон — по своему контракту пятикратный чемпион мира получит $ 57 млн за сезон. На втором месте по уровню оплаты находится пилот «Феррари» Себастьян Феттель, его зарплата составит $ 45 млн. В тройке самых высокооплачиваемых пилотов предстоящего сезона оказался и бывший напарник Себастьяна Феттеля, новичок «Рено» Даниэль Риккардо — он по контракту получит $ 17 млн.
Российский гонщик Даниил Квят по новому контракту с «Торо Россо» заработает $ 300 тыс., в то время как его напарник Александр Албон оказался самым низкооплачиваемым пилотом сезона — его зарплата составит $ 170 тыс.
Зарплаты пилотов Формулы-1 в 2019 году:
Льюис Хэмилтон («Мерседес») — $ 57 млн.
Себастьян Феттель («Феррари») — $ 45 млн.
Даниэль Риккардо («Рено») — $ 17 млн.
Макс Ферстаппен («Ред Булл») — $ 13,5 млн.
Валттери Боттас («Мерседес») — $ 8,5 млн.
Кими Райкконен («Заубер») — $ 4,5 млн.
Нико Хюлькенберг («Рено») — $ 4,5 млн.
Карлос Сайнс («Макларен») — $ 4 млн.
Шарль Леклер («Феррари») — $ 3,5 млн.
Серхио Перес («Рэйсинг Пойнт») — $ 3,5 млн.
Ромен Грожан («Хаас») — $ 1,8 млн.
Пьер Гасли («Ред Булл») — $ 1,4 млн.
Лэнс Стролл («Рэйсинг Пойнт») — $ 1,2 млн.
Кевин Магнуссен («Хаас») — $ 1,2 млн.
Роберт Кубица («Уильямс») — $ 570 тыс.
Даниил Квят («Торо Россо») — $ 300 тыс.
Ландо Норрис («Макларен») — $ 260 тыс.
Антонио Джовинацци («Заубер») — $ 230 тыс.
Джордж Расселл («Уильямс») — $ 180 тыс.
Александр Албон («Торо Россо») — $ 170 тыс.
Хэмилтон заработает за сезон-2019 $ 57 млн, Квят — $ 300 тыс.