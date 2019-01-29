5 знаменитых автодромов угрожают отказаться от Формулы-1

Владелец Формулы-1 американская компания Liberty Media столкнулась с недовольством со стороны организаторов Гран-при серии, которые обещают уйти из Королевских гонок, если не будут удовлетворены их условия.



Как сообщает Daily Mail, в числе недовольных организаторы этапов в Сильверстоуне, Монце, Барселоне, Хоккенхайме и Мехико. В минувший понедельник между ними состоялась встреча.



«Все недовольны. Идеи Liberty несостоятельны. До сих пор мы все были послушны и спокойны, но у нас есть большие опасения по поводу будущего спорта под руководством людей, которые управляют им сейчас», — сказал Стюарт Прингл, глава Гран-при Сильверстоуна и председатель ассоциации промоутеров Формулы-1.



Исполнительный директор Liberty Media Чейз Кэри подвергся критике за то, что Майами предлагается Гран-при Формулы-1 на бесплатной основе. Например, Сильверстоун выплачивает серии £ 25 млн.

Другой промоутер заявил, что Кэри и коммерческий директор Формулы-1 Шон Брэтчс похожи на «слепых, ведущих слабовидящих».