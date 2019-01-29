Росберг: в новом сезоне Боттас может стать сильным раздражителем для Хэмилтона

Бывший чемпион Формулы-1 Нико Росберг считает, что в предстоящем сезоне пилот «Мерседеса» Валттери Боттас может навязать конкуренцию своему напарнику по команде Льюису Хэмилтону.

«Валттери намного лучше выступает сейчас, чем выступал в последнее время. В новом сезоне у него есть хорошие шансы утвердиться в гораздо более сильной позиции и даже стать сильным раздражителем для Льюиса. Я думаю, что это реально. Всё будет зависеть от того, как начнётся сезон. В прошлом году Боттасу не везло. Если удача будет на его стороне и он хорошо стартует в сезоне, может сложиться совсем другая ситуация.



Льюис проводит фантастические несколько лет, но с новым регламентом кто знает, что произойдёт в 2019 году. В нём много изменений, и это именно то, что нужно Формуле-1. Надеюсь, „Ред Булл“ поборется за титул, и будут три команды, конкурирующие за чемпионство. Если это произойдёт, мы увидим фантастические сражения», — сказал Баттон Sky Sports.