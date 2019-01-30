«Хаас» разрешит Магнуссену выступить в «24 часах Дайтоны» вместе с его отцом

Руководитель «Хааса» Гюнтер Штайнер говорит, что он не будет препятствовать участию пилота его команды в гонке на выносливость «24 часа Дайтоны».

В течение последних нескольких лет регулярно высказывались предположения, что датский пилот Формулы-1 может присоединиться к своему отцу Яну Магнуссену в этой гонке.

«Я бы никогда не помешал гонщику участвовать в гонках. Кевину нужно позволить принять участие в «24 часах Дайтоны» вместе с отцом. Я не знаю, когда это можно будет провернуть, но похоже, что Ян как гонщик проведёт ещё несколько хороших лет», — цитирует Штайнера Wheels 24.

В прошедшие выходные экипаж Яна Магнуссена в «24 часах Дайтоны» занял шестое место в категории GTLM. В 2015 году он становился победителем марафона.