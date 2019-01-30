WRC готовит переход на гибридные двигатели в 2022 году

Автопроизводители чемпионата WRC начали обсуждать возможный переход на гибридные двигатели с 2022 года.



«Я очень разочарован тем фактом, что ралли не занимается внедрением гибридных технологий. Причина, как мне сказали, в том, что этого не хотят автопроизводители. Они не готовы менять правила. Но для меня это неверная позиция. На автосалонах, которые я посещаю, я только и вижу, что новые технологии. Очень жаль, что в гонках под эгидой ФИА есть те, кто не готов к внедрению новых технологий», — приводит слова Жана Тодта Motorsport.



«В 2022 году у нас обязательно должны быть гибриды. Это единственное условие, при котором некоторые из нынешних автопроизводителей останутся. И это едва ли не единственный способ привлечь новых», — приводит слова руководителя команды M-Sport Рича Милленера Motorsport.