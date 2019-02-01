Де Врис: Норрис и Албон не лучше меня

Пилот команды Формулы-2 ART Формулы-2 Ник де Врис не считает, что гонщики Ландо Норрис и Александер Албон лучше него.



В прошлом сезоне де Врис выиграл три гонки Формулы-1 и занял четвёртое место в личном зачёте. Первые три места заняли Джордж Рассел, Ландо Норрис и Александер Албон — все трое в следующем чемпионате будут выступать в Формуле-1.



«Рассел выиграл в большинстве гонок и действительно заслужил победу в сезоне. Если посмотреть с другой стороны, если бы я набрал на 10 очков больше, то я бы сейчас был в Формуле-1. Но подобное «а что если» ничего вам не даст. Между победой и поражением тонкая грань.



Я не хочу показаться высокомерным, но в моих глазах Норрис и Албон не лучше меня. Норрис выиграл всего одну гонку, Албон выиграл в четырёх, а я выиграл в трёх. Но это в прошлом. Я хочу отомстить в этом году и завоевать титул с ART. Тогда я смогу получить возможность попасть в Формулу-1. У вас никогда нет никаких гарантий в жизни, но если посмотреть на статистику, то можно предположить, что она есть. Система не будет работать, если чемпион Формулы-2 не пойдёт на повышение в Формулу-1", — цитирует де Вриса GPblog.