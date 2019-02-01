Источник: бюджет «Альфа Ромео» в 2019 году составит € 250 млн

Сегодня, 1 февраля, стало известно, что команда Формулы-1 «Заубер» с нового сезона будет выступать под названием «Альфа Ромео». По информации BusinessBookGP, титульный спонсор в 2019 году вложит в швейцарскую команду € 100 млн. В минувшем сезоне эта цифра была вдвое меньше.

Столь крупная инвестиция позволила увеличить общий бюджет команды в 2019 году до € 250 млн. Сумма превосходит прошлогодний бюджет «Рено» и сопоставима с суммами, которые расходуются в «Макларене».

Минувший сезон «Альфа Ромео» (на тот момент «Заубер») завершила на восьмом месте в зачёте Кубка конструкторов. В предстоящем чемпионате команда намерена бороться за четвёртое место. При этом состав полностью обновлён. В 2019 году боевыми пилотами «Альфа Ромео» будут Кими Райкконен и Антонио Джовинацци.