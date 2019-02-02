Тренер «Тоттенхема» сравнил свою команду с «Маклареном»

Главный тренер «Тоттенхэм Хотспур» Маурисио Почеттино сравнил ситуацию в своей команде с ситуацией в команде Формулы-1 «Макларен». Напомним, ранее Почеттино выказывал недовольство трансферной политикой «Тоттенхэма».



«Когда работаешь в футболе, ты хочешь выигрывать. Легко быть страстным и кричать, что победишь, но это невозможно, если нет необходимых инструментов. Фернандо Алонсо и Льюис Хэмилтон — лучшие гонщики в мире. Но если бы в прошлом сезоне вы посадили Хэмилтона за руль «Макларена», а Алонсо — в «Мерседес», ситуация с командой-победителем не изменилась бы.



Алонсо стал бы чемпионом, а Хэмилтон был бы далеко позади. Такова реальность. Я слежу за Формулой-1, мне нравится «Макларен». Но в прошлом сезоне он был неконкурентоспособен. Как думаете, проблема была в Алонсо или в машине? Кроме того, у вас может быть потрясающая машина, но вы вылетите в первом повороте и не выиграете. Элемент удачи также важен», — приводит слова Почеттино FourFourTwo.

Почеттино: разочарован трансферной политикой «Тоттенхэма»