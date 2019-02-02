Вильнёв: отец погиб на трассе «Золдер», мне важно побывать там

Чемпион мира Формулы-1 1997 года Жак Вильнёв в предстоящем сезоне намерен выступать в Европейской серии NASCAR. Об этом было известно уже несколько месяцев назад. Но с участием в это чемпионате канадец собирается совмещать выступления в итальянской серии GT, где он будет защищать цвета «Феррари».

Вильнёв сможет практически полноценно принимать участие в обеих сериях, их календарь пересечётся лишь раз. Когда этап серии NASCAR будет проходить на бельгийской трассе «Зольдер». Именно на этом автодроме в смертельную аварию попал отец Жака Вильнёва Жиль и потому Вильнёв-младший не намерен пропускать этот этап.

«Мой приоритет — NASCAR. По этой причине я не буду участвовать во всех этапах GT. Последний этап для Жиля Вильнёва был на трассе „Зольдер“ и там он и погиб, так что это этап, который я не могу пропустить. Я никогда там не был и для меня это достаточно важно», — приводит слова Жака Вильнёва Motorsport.