Масса: адаптироваться к Формуле-E не так просто

Вице-чемпион мира Формулы-1 2008 года Фелипе Масса признался, что период адаптации в Формуле-E проходит для него совсем непросто.

«Это не так просто. Есть много вещей, которые нужно поменять. Особенно если ты привык пилотировать болид Формулы-1. Самая большая разница состоит в том, что речь идёт об электромобилях. Здесь полностью нужно поменять образ мышления в квалификациях», — приводит слова бразильца Nextgen-Auto.

Нынешний сезон является дебютным для Массы в Формуле-E. В этом чемпионате он выступает в составе команды Venturi. После трёх этапов гонщик занимает 22-е место в общем зачёте, не имея в активе ни одного очка. На минувшей гонке в Чили он сошёл с дистанции, объяснив сход ошибкой Максимилиана Гюнтера.