Минарди: иметь в напарниках молодого Леклера — серьёзный стимул для Феттеля

Бывший владелец команды Формулы-1 Джанкарло Минарди поделился мнением о перспективах Себастьяна Феттеля в новом сезоне.



«Иметь в напарниках такого молодого парня, как Леклер, вместо опытного Райкконена — это серьёзный стимул для Феттеля. Каждый молодой пилот, который приходит в Формулу-1 или в топ-команду, стремится заявить о себе и навязать борьбу напарнику.



Феттелю нужно показать, что он оставил позади негатив от прошлого сезона, в котором были заметны психологические проблемы. Он должен будет с самого начала сезона демонстрировать уровень четырёхкратного чемпиона мира.



Надеюсь, что даже за этот короткий зимний перерыв „Феррари“ удалось сделать тот последний шаг, которого не хватало в 2018 году, чтобы обойти „Мерседес“, — приводит слова Минарди его официальный сайт.