Маркес: однажды я подал руку Росси, это был первый и последний раз

Испанский мотогонщик, пятикратный чемпион мира в классе MotoGP Марк Маркес подчеркнул, что он не собирается мириться с Валентино Росси. Напомним, что в минувшем сезоне на этапе в Сан-Марино Росси проигнорировал протянутую Маркесом руку для рукопожатия. При этом Маркес отметил, что он восхищается Росси.



«Однажды я ему уже подал руку. Это был первый и последний раз, так что вопрос закрыт раз и навсегда. Но я не зол на него и могу сказать, что даже восхищаюсь им. Я бы хотел продолжать выступать и быть среди претендентов на чемпионский титул MotoGP в его возрасте. Каждый из нас мечтает сохранить такую форму в 40 лет», — приводит слова Марка Маркеса Marca.



Новый сезон MotoGP стартует 10 марта в Катаре.