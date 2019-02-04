Бурти: если бы Сенна не погиб, я бы не выжил в аварии на Гран-при Бельгии — 2001

Бывший гонщик Формулы-1 Лучано Бурти подчеркнул, что вряд ли бы выжил в аварии на этапе в Бельгии в 2001 году, если бы Айртон Сенна не погиб в 1994 году — по словам Бурти это оказало серьёзное влияние на повышение уровня безопасности гонок.



«Должен сказать, что это тот случай, когда плохие вещи должны случаться, чтобы всё стало лучше. В Бельгии я попал в серьёзную аварию на скорости 270 км/ч, у меня не было тормозов, так что я просто въехал в стену. При ударе была перегрузка 111G.



Если бы Сенна не умер, я бы не выжил, поскольку после гибели Айртона Формула-1 стала намного лучше с точки зрения безопасности.



После моей аварии также кое-что претерпело изменения. С тех пор на всех шинных отбойниках снаружи стали ставить заборы, поскольку мою машину после аварии засыпало шинами. Шлем треснул в передней части, потому что там было отверстие для трубки для питья или для радиопровода, но с тех пор эти отверстия запретили. Из плохого опыта в Формуле-1 всегда получаются лучшие вещи», — приводит слова Лучано Бурти Autosport.