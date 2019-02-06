Петров и Лукьянюк выступят на ралли «Пено»

Российские гонщики Виталий Петров и Алексей Лукьянюк примут участие в ралли «Пено», который пройдёт 8-9 февраля в Тверской области и станет вторым этапом чемпионата России по ралли.

«Виталий Петров, временно поменявший кольцевые трассы на раллийные дороги, не пропустит этап в Пеновском районе – Выборгская Ракета вместе со штурманом Дмитрием Яковченко выведет на старт уже опробованный на предыдущем этапе Mitsubishi Lancer девятой эволюции.

Примечательно, что состав только усилился: к тем, кто уже открыл гоночный сезон и опробовал зимние трассы, примкнул Станислав Травников, чемпион России 2017 года, штурманом у которого поедет чемпион Европы 2018 года Алексей Лукьянюк; также на полноприводном прототипе петербургской команды «R8» решил выступить обладатель многочисленных раллийных титулов ростовчанин Евгений Суховенко», — говорится в релизе ралли «Пено».

Также на втором этапе чемпионата России выступят Сергей Успенский, Дмитрий Воронов, Станислав Травников, Сергей Попов, Игорь Буланцев и Григорий Трегубов.

Напомним, первый этап ралли прошёл 25-26 января в Карелии.