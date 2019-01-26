Петров занял 13-е место на ралли «Карелия»

25 января в городе Лахденпохья (Карелия) стартовала гонка ралли «Карелия». Уже сегодня, 26 января, состоялся её заключительный день. В гонке принимал участие и экс-пилот Формулы-1, гонщик программы SMP Racing Виталий Петров, для которого это был дебют в ралли.

По итогам соревнований Петров занял 13-е место в общем зачёте, а в своём классе стал четвёртым. Стоит отметить, что после седьмого спецучастка россиянин занимал четвёртое место, но на восьмом допе столкнулся с проблемами и потерял восемь минут.

Победителем ралли «Карелия» стал экипаж в составе Дмитрия Воронова и Евгения Загороднюка. Вторым стал дуэт Григория Трегубова и Матвея Безрукова, а тройку лучших замкнули Илья Лотвинов и Алексей Горюнов.