Тодт: фамилия не делает Мика Шумахера быстрым

Менеджер Николя Тодт поделился мнением относительно чемпиона Европейской Формулы-3 и пилота гоночной академии «Феррари» Мика Шумахера.



«После работы с Шарлем Леклером, Даниилом Квятом, Фелипе Массой, Хосе-Марией Лопесом и Джеймсом Каладо я, вероятно, займусь карьерой Мика Шумахера. На данный момент я просто его друг, но я посодействовал тому, чтобы он оказался в Академии «Феррари». Мик в «Феррари» — это особенная история. Любой человек на планете ответит, кто такой Шумахер. А если его имя будет находиться рядом с «Феррари»? Появление Мика в Формуле-1 — потрясающе не только для его семьи, но и для команды, болельщиков и спорта. Это начало фантастической истории.



Мик — отличный парень, он вежлив и приятен в общении, таким его сделало воспитание Михаэля и Коринны. Многие болельщики Михаэля переносят свои чувства на Мика, что увеличивает ожидания от него. Но нужно помнить, что фамилия Шумахер не делает его априори быстрым, ему нужно самому строить свою карьеру и своё будущее», — приводит слова Николя Тодта Autosprint.