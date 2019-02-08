В «Торо Россо» показали экипировку Квята и Албона на 2019 год

Итальянская команда Формулы-1 «Торо Россо» опубликовала фотографию своих боевых пилотов Даниила Квята и Александера Албона в экипировке образца 2019 года. Квят изображён в гоночном комбинезоне, а Албон — в защитном термобелье.



Поводом для публикации фотографии стало объявление о новом спонсорском контракте, который «Торо Россо» заключил с международной группой компаний myWorld. В «Торо Россо» назвали взаимодействие с myWorld «стратегическим партнёрством». Логотипы группы компаний помимо гоночных комбинезонов появятся на самом болиде STR14, который представят 11 февраля.



«Инновации находятся в сердце Формулы-1, и я рад, что „Торо Россо“ будет работать с myWorld, ориентированной на будущее организацией, которая объединяет различные бренды под одним „зонтиком“, чтобы обеспечить инновационные программы лояльности для ассоциаций и корпораций», — отметил глава «Торо Россо» Франц Тост.