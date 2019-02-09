Уильямс: нет причин, по которым мы не можем занять 4-е место в чемпионате

Руководитель команды Формулы-1 «Уильямс» Клэр Уильямс подчеркнула, что в предстоящем сезоне команде по силам вернуться на верхние позиции в списке середняков пелотона и побороться за четвёртую позицию в Кубке конструкторов.



«Мы всё ещё являемся командой, которая вступает в чемпионат с приличным бюджетом, у нас есть феноменальные ресурсы на заводе, и у нас отличная команда сотрудников. Не вижу причин, по которым мы не можем дать отпор соперникам и завоевать четвёртое место в Кубке конструкторов.



Не верю, что нужно ждать, и мы не придерживаемся идеи, что должны топтаться на месте до 2021 года. Это важное сообщение для всех — мы конкурентоспособны, мы не просто сочиняем цифры и ждём, пока изменится регламент», — приводит слова Клэр Уильямс RACER.