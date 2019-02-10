Лоусон стал чемпионом Toyota Racing Series, Петров — девятый в общем зачёте

В Филдинге, что в Новой Зеландии, на автодроме имени Криса Эймона прошла заключительная гонка сезона в престижной молодёжной серии Toyota Racing Series. В ней определился и новый чемпион TRS. В напряжённой борьбе титул достался новозеландцу Лайаму Лоусону, который вырвал победу из рук члена гоночной академии «Феррари» Маркуса Армстронга.

Третье место в общем зачёте досталось пилоту программы «Ред Булл» австрийцу Лукасу Ауэру. Пилот программы SMP Racing занял по итогам чемпионата девятое место в общем зачёте, набрав 181 очко. Лучшим результатом Петрова стала победа в первой гонке на третьем этапе чемпионата.

Напомним, в минувшем сезоне чемпионом Toyota Racing Series стал другой пилот программы SMP Racing, воспитанник гоночной академии «Феррари» Роберт Шварцман.