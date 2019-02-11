Лоу: Сироткин ещё покажет свой талант в будущем

Технический директор «Уильямса» Падди Лоу высоко отозвался о качествах бывшего пилота команды, россиянина Сергея Сироткина, покинувшего британский коллектив по окончании сезона 2018 года.



«Сергей — очень сильный парень, человек с большими ценностями и очень быстрый гонщик. Он ещё покажет свой талант в будущем, и, я думаю, что то, что мы видели в нём, его человеческие и пилотские качества, помогут ему оставаться рядом и мы будем постоянно видеть его в автоспорте.



Обидно за Сергея, поскольку мы говорим о построении хорошего будущего на фоне ужасного прошлого сезона, а Сергей вместе с нами прошёл через это и постоянно поддерживал команду, но не сможет извлечь выгоду от вклада в этот процесс», — приводит слова Падди Лоу Autosport.