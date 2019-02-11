Показать ещё Все новости
Все новости
Все новости
Матч-центр:
Вчера (0) Сегодня (0) Сейчас (0) Завтра (0)
Главная / Авто /

Лоу: Сироткин ещё покажет свой талант в будущем

Лоу: Сироткин ещё покажет свой талант в будущем
Авто / Формула-1

Технический директор «Уильямса» Падди Лоу высоко отозвался о качествах бывшего пилота команды, россиянина Сергея Сироткина, покинувшего британский коллектив по окончании сезона 2018 года.

«Сергей — очень сильный парень, человек с большими ценностями и очень быстрый гонщик. Он ещё покажет свой талант в будущем, и, я думаю, что то, что мы видели в нём, его человеческие и пилотские качества, помогут ему оставаться рядом и мы будем постоянно видеть его в автоспорте.

Обидно за Сергея, поскольку мы говорим о построении хорошего будущего на фоне ужасного прошлого сезона, а Сергей вместе с нами прошёл через это и постоянно поддерживал команду, но не сможет извлечь выгоду от вклада в этот процесс», — приводит слова Падди Лоу Autosport.

Комментарии (0)
Новости. Авто
Все новости RSS
Партнерский контент