Тост: часть деталей болида — прошлогодней спецификации «Ред Булл»

Руководитель «Торо Россо» Франц Тост подчеркнул, что команда будет использовать прошлогодние детали, разработанные Red Bull Technology.



«Компоненты силовой установки такие же, как и у «Ред Булл», что полностью соответствует регламенту, а часть других деталей — прошлогодняя от Red Bull Technology. Мы небольшая команда и не можем прогрессировать так же быстро, как «Ред Булл». У более сильной и многочисленной команды новинки появляются постоянно, некоторые детали могут появиться в последний момент, а команда может спокойно отказаться от их использования.



Новый болид — шаг вперёд для команды. Мы обладаем сильным техническим отделом, а высокая надёжность прошлогодних решений «Ред Булл» поможет нам быстрее прогрессировать в ходе сезона», — приводит слова Франца Тоста пресс-служба команды.