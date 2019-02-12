Абитебуль: хотим сократить отставание от лидеров и идеальную работу мотора

Глава команды «Рено» Сириль Абитебуль рассказал о целях французского гоночного коллектива на сезон-2019 Формулы-1. Сегодня, 12 февраля, «Рено» показал свой новый автомобиль R.S.19, за рулём которого в 2019 году будут выступать немец Нико Хюлькенберг и австралиец Даниэль Риккардо.



«Мы хотим бороться за большее. Мы знаем, что на это понадобится время. Этот год — время консолидации. Мы хотим сократить отставание от лидеров. У нас есть пилоты. Теперь мы нацеливаемся на идеальную работу мотора, а вот Энстоуну мы ещё даём немного времени, чтобы обеспечить побеждающее в гонках шасси», — приводит слова Абитебуля BBC.



«Чемпионат» ведёт онлайн-трансляцию с презентации R.S.19, которая проходила на базе в Энстоуне.

«Рено» наконец-то показал свой новый болид. И пообещал классный мотор Четвёртая презентация нового сезона Формулы-1. Возвращения Сироткина в «Рено» мы не дождались. По крайней мере, пока.