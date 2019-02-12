Абитебуль: у «Рено» одна из сильнейших, если не сильнейшая пара гонщиков

Глава «Рено» Сириль Абитебуль похвалил свою пару боевых гонщиков — Даниэля Риккардо и Нико Хюлькенберга.



«Мы не ставим целью определённое место или число очков. Я хочу увидеть, что команда продолжает поступательное движение. Дополнительный импульс от партнёрства Даниэля и Нико приносит в команду уверенность в этом сезоне. Я верю, что у нас одна из сильнейших — если не сильнейшая — пар гонщиков на решётке. Даниэль приносит опыт побед в гонках и работы в топ-команде, в то время как Нико голоден до успеха. Его очень сильно недооценивают — он быстр, нацелен на успех и мотивирует команду. Они очень сильны, и я считаю, что они будут отлично дополнять друг друга. Я надеюсь, что мы сможем предоставить машину, которая позволит показать их большой талант», — сказал Абитебуль.

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