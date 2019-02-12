Путин назвал «несправедливой» дисквалификацию экипажа «КАМАЗ-мастер» на «Дакаре»

Сегодня, 12 февраля, президент Российской Федерации Владимир Путин с рабочим визитом посетил Татарстан. В его ходе глава государства встретился с командой «КАМАЗ-мастер», которая в январе 2019 года одержала очередную победу на ралли «Дакар» в зачёте грузовиков. Во время встречи Путин упомянул и о дисквалификации экипажа Андрея Каргинова, отметив, что это решение не было справедливым.

«В какой-то момент пришлось поволноваться, когда один из экипажей был снят. Не думаю, что это было справедливое решение. Это решение было, скорее всего, связано с тем, чтобы одного из лидеров просто снять с пробега. У ваших конкурентов будет ещё шанс отыграться. „Шёлковый путь“ впереди, поэтому надо всегда быть в форме», — приводит слова Владимира Путина «Р-Спорт».

Напомним, что ралли «Дакар» в зачёте грузовиков выиграл экипаж «КАМАЗ-мастер» во главе с Эдуардом Николаевым.