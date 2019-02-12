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KTM Tech3 выступит в чемпионате MotoGP в ливрее цветов «Торо Россо»

KTM Tech3 выступит в чемпионате MotoGP в ливрее цветов «Торо Россо»
Авто / Мотогонки

Команда MotoGP KTM и её сателлит KTM Tech3 представила болиды на предстоящий чемпионат. Титульными спонсорами обеих команд является «Ред Булл», потому нет ничего удивительного в том, что ливреи новых мотоциклов включают в себя и традиционных быков.

Но интересен другой факт: окрас мотоцикла KTM Tech3 фактически полностью повторяет окрас болида команды Формулы-1 «Торо Россо».

Соответствующее фото можно посмотреть на официальной странице KTM Tech3 в «Твиттере».

В новом сезоне цвета KTM Tech3 будут защищать Хафиз Сьяхрин и дебютант Мигель Оливейра. В минувшем сезоне Tech3 выступила сателлитом «Ямахи» и заняла в общем зачёте шестое место, набрав 204 очка, в то время как заводская команда KTM стала лишь девятой (89 очков).

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