Премьер-министр Малайзии надеется, что Формула-1 вернётся в его страну

Премьер-министр Малайзии надеется, что этап в Куала-Лумпуре вернётся в календарь Формулы-1.

Автодром «Сепанг» был построен в 1999 году специально для Гран-при Формулы-1. В 2017 году правительство Малайзии отказалось от контракта, а министр спорта Хайри Джамалуддин пояснил: «Слишком высокие затраты при ограниченных доходах».



Однако премьер-министр Махатхир Мохамад заявил, что у него есть надежда, что Малайзия снова примет гонку Формулы-1.



«Я помню свой визит в Эшторил в Португалии, который вдохновил меня на создание подобного трека в Малайзии. Малазийцы занялись гонками и теперь очень хорошо разбираются в автоспорте, а также в машиностроении. Мы получили много полезного от гонки в Сепанге, и деньги, потраченные на трассу, того стоили. Я надеюсь, что гонка в Малайзии ещё состоится в будущем, и надеюсь, что Формула-1 вернётся во всей красе», — цитирует премьер-министра Sports Mole.