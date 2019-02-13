9—10 марта в Москве пройдёт выставка Motorsport Expo 2019

9—10 марта в Москве в Экспоцентре состоится масштабная гоночная выставка Motorsport Expo 2019. Она будет проведена уже не в первый раз. Посетителям будет предложено сразу несколько интересных тем.

Так, зрителям представится возможность увидеть «Русские авиационные гонки» — скоростное пилотирование самолётов на предельно малой высоте. Также на выставке появятся победители ралли «Дакар» в зачёте грузовиков. Представители команды «КАМАЗ-мастер» расскажут о пути к победе и покажут один из грузовиков.

Наиболее известная в стране гоночная отечественная программа SMP Racing также примет участие в мероприятии. Одним из экспонатов станет российский прототип BR1, в разработке которого принимали участие Виталий Петров, Сергей Сироткин, Михаил Алёшин, Виктор Шайтар, Кирилл Ладыгин. SMP RDRC покажет первый в России 1000-сильный топ-драгстер, привезённый из США.

Кроме того, зрители станут свидетелями гонки дронов и конкурса красоты, в котором будет определена лучшая грид-гёрл.

На Motorsport Expo 2019 пройдёт благотворительный аукцион, где лотами станут особенные гоночные атрибуты участников и звёздных гостей выставки. Все собранные средства будут переданы в благотворительный фонд помощи детям с онкологическими заболеваниями «Настенька».

Время работы выставки:

9 марта – с 11.00 до 19.00

10 марта – с 10.00 до 17.00.